Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 11,25 USD ab.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 11,25 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 11,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,24 USD. Zuletzt wurden via New York 560.484 Snap-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,89 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,84 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.110,91 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,833 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

