Snap Aktie News: Snap schießt am Vormittag hoch

Die Aktie von Snap zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 11,36 USD zu.

Das Papier von Snap konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 6,1 Prozent auf 11,36 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,37 USD. Bei 10,70 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.511 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 13,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 21,97 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 USD am 22.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 54,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 25.07.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 USD je Aktie gewesen. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.067,67 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD erwirtschaftet worden waren.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,833 USD ausweisen wird.

