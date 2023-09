Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,39 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,39 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 10,52 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,47 USD. Bisher wurden via New York 320.350 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 13,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 25,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 29,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.07.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.067,67 USD in den Büchern – ein Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.110,91 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

2026 dürfte Snap einen Verlust von -0,381 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

