Snap Aktie News: Snap am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 9,40 EUR. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,52 EUR an. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,40 EUR ab. Bei 9,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 2.057 Stück.

Bei 12,34 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 30,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Snap ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,55 USD im Vergleich zu 1.128,48 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,852 USD je Snap-Aktie stehen.

