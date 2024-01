Snap Aktie News: Snap tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Snap zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 15,43 EUR bewegte sich die Snap-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Snap-Aktie wies um 11:42 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 15,43 EUR. Bei 15,48 EUR erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,26 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 15,26 EUR. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.640 Stück gehandelt.

Am 18.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2023 Kursverluste bis auf 7,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 115,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 24.10.2023 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Die Snap-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,856 USD je Aktie ausweisen dürften.

