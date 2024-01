Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 16,27 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 16,27 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 16,22 USD. Bei 16,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 471.639 Snap-Aktien.

Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,96 Prozent. Am 05.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 24.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1.128,48 USD eingefahren.

Snap wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,856 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

