Snap Aktie News: Snap am Mittag schwächer

Das Papier von Snap gab in der NDN-Sitzung ab. Um 12:21 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 10,02 USD abwärts.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,78 USD) erklomm das Papier am 06.04.2022. Mit einem Zuwachs von 74,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,33 USD fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 36,70 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 31.01.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.299,74 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.297,89 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,666 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

