Snap Aktie News: Snap tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 10,91 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 10,73 USD. Bei 10,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 688.650 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 39,02 Prozent niedriger. Bei 7,86 USD fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 06.02.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.299,74 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.361,29 USD ausgewiesen.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Snap-Aktie.

