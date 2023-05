Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Snap 7,93 EUR

1,21% Charts

News

Analysen

Um 11:52 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 7,91 EUR nach oben. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,04 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,94 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 27.117 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,41 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (7,47 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,93 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 27.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 988,61 USD – das entspricht einem Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.062,73 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Snap-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,759 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Darum könnte Snap in den S&P 500 aufsteigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images