Snap Aktie News: Snap am Freitagmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Snap 9,63 EUR

2,23% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 11:29 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,2 Prozent auf 9,63 EUR zu. Bei 9,71 EUR erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,56 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 743 Snap-Aktien.

Bei 16,09 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 7,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 25,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 27.04.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.062,73 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 988,61 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,770 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Künstliche Intelligenz: Zukunftstechnologie beschert laut JPMorgan-Analyse S&P 500 die Hälfte der Gewinne in diesem Jahr

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Carl Court/Getty Images