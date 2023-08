Snap Aktie News: Snap wird am Mittwochmittag ausgebremst

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 9,94 EUR.

Die Snap-Aktie wies um 11:10 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 9,94 EUR abwärts. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,81 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,13 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 9.423 Aktien.

Am 10.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 22,58 Prozent niedriger. Am 04.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.067,67 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.110,91 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,833 USD je Snap-Aktie.

