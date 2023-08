Snap Aktie News: Snap wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 11,16 USD.

Die Snap-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 11,16 USD. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 10,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 520.223 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 13,89 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 24,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (7,33 USD). Mit Abgaben von 34,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.067,67 USD – das entspricht einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,833 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

