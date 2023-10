Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 8,78 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 8,78 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 8,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,86 USD. Zuletzt wechselten via New York 256.432 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,89 USD an. 58,14 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.10.2022 (7,33 USD). Mit Abgaben von 16,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,89 Prozent auf 1.067,67 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.110,91 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,842 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

