Snap Aktie News: Snap gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 8,91 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 4,0 Prozent auf 8,91 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,92 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,79 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.926 Stück gehandelt.

Bei 13,85 USD erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 35,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,33 USD erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,26 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.067,67 USD – eine Minderung von 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.110,91 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,842 USD je Snap-Aktie.

