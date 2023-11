Kurs der Snap

Snap Aktie News: Snap legt am Mittag zu

02.11.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 9,48 EUR.

Um 11:12 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,48 EUR. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 9,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,41 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 13.593 Snap-Aktien umgesetzt. Bei 12,39 EUR markierte der Titel am 13.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.05.2023 bei 7,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,58 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 24.10.2023 vor. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,23 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.128,48 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.188,55 USD ausgewiesen. Die Snap-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet. Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

