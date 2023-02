Snap Aktie News: Snap am Freitagvormittag mit Einbußen

Die Snap-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 9,92 EUR. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,92 EUR. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 970 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2022 auf bis zu 37,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 73,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2022 bei 7,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 31.01.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.299,74 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.067,47 USD erwirtschaftet worden waren, um 21,76 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Snap-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.02.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,646 USD je Aktie ausweisen dürften.

