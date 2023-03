Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag fester

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 10,33 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 10,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,19 USD. Zuletzt wurden via New York 474.480 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,78 USD an. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 74,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 40,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 31.01.2023 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.299,74 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.297,89 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,666 USD je Snap-Aktie.

