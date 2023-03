Snap Aktie News: Anleger greifen bei Snap am Freitagvormittag zu

Das Papier von Snap legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 9,47 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 9,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 402 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 36,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,24 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 31.01.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.299,74 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.297,89 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,666 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

