Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,21 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 10,21 USD. Die Snap-Aktie sank bis auf 10,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 10,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 257.401 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 17,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,29 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.02.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Snap am 24.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Gewinn von 0,034 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

