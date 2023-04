Snap Aktie News: Snap am Mittag mit Abschlägen

Die Snap-Aktie musste um 11:30 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 10,22 EUR. In der Spitze büßte die Snap-Aktie bis auf 10,17 EUR ein. Mit einem Wert von 10,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.972 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 36,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 72,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 7,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 36,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Snap ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.299,74 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.297,89 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Snap wird am 25.04.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,642 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images