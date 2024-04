Snap Aktie News: Snap am Nachmittag leichter

Blick auf Snap-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 11,04 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 11,04 USD. Bei 10,98 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,99 USD. Zuletzt wurden via New York 196.823 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD an. 62,05 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.05.2023 (7,86 USD). Abschläge von 28,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 06.02.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,18 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.361,29 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.299,74 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,74 Prozent gesteigert.

Die Snap-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Snap-Aktie.

