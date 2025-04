Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,5 Prozent auf 8,21 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,5 Prozent auf 8,21 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 8,16 USD. Bei 8,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 743.729 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,08 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,16 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 0,61 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 04.02.2025. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Snap mit -0,15 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Snap rechnen Experten am 23.04.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,334 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap macht überraschend Gewinn: Snap-Aktie verliert dennoch

Ausblick: Snap informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse