Snap Aktie News: Snap am Mittwochmittag im Minus

Die Snap-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:56 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 7,53 EUR. Bei 7,52 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.450 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 28,41 EUR markierte der Titel am 05.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 27.04.2023 vor. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 988,61 USD – eine Minderung von 6,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.062,73 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2023 -0,759 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com