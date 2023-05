Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Snap 7,49 EUR

-1,32% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 8,32 USD zu. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 8,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 461.327 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 30,19 USD erreichte der Titel am 05.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,44 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 13,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 27.04.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 988,61 USD in den Büchern – ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.062,73 USD erwirtschaftet hatte.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,759 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht an der NYSE letztlich in den Keller: Snap schafft Umsatzmilliarde nicht und enttäuscht beim Gewinn

Ausblick: Snap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Darum könnte Snap in den S&P 500 aufsteigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: ThomasDeco / Shutterstock.com