Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 11,85 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 11,85 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,10 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,77 USD. Bisher wurden via AMEX 15.354 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.07.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 61,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 988,61 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.062,73 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,781 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GAM-Analyst: Das sind die Aussichten für NFTs in der Zukunft

Pause bei KI-Entwicklung zum Schutze der Gesellschaft? - Palantir-CEO vermutet anderen Grund für die Forderung