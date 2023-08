Snap Aktie News: Snap tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Snap gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 9,93 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:35 Uhr 0,8 Prozent auf 9,93 EUR. Bei 9,86 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.333 Snap-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Am 04.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.110,91 USD erwirtschaftet worden.

Die Snap-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

2023 dürfte Snap einen Verlust von -0,833 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

