Snap Aktie News: Snap am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 10,98 USD.

Die Snap-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 10,98 USD abwärts. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,90 USD ab. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,95 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.885 Stück gehandelt.

Bei 13,85 USD markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 20,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,21 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.067,67 USD – das entspricht einem Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.110,91 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,833 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

