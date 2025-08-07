Snap Aktie News: Snap gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kurs der Snap

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 7,49 USD zu.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 7,49 USD. Bei 7,63 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.886.839 Snap-Aktien.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2025 bei 6,91 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 7,68 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Snap gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

