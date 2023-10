Snap Aktie News: Snap gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

So bewegt sich Snap

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 8,34 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Snap-Papiere um 11:29 Uhr 1,2 Prozent. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,30 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.787 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,56 Prozent hinzugewinnen. Am 04.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 16,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Am 25.07.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,26 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.067,67 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,842 USD je Snap-Aktie.

