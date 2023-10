Snap Aktie News: Snap am Vormittag verlustreich

Snap im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 8,75 USD ab.

Die Snap-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 8,75 USD abwärts. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,59 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 42.278 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,85 USD. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,89 Prozent zurück. Hier wurden 1.067,67 USD gegenüber 1.110,91 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,842 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

