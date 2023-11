Snap Aktie News: Snap am Freitagmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,80 EUR.

Die Snap-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:32 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,80 EUR. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,80 EUR aus. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 665 Snap-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2023 auf bis zu 12,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 25,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 26,63 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 24.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,22 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1.188,55 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1.128,48 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD einfahren.

