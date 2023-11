Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 10,85 USD.

Das Papier von Snap legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,0 Prozent auf 10,85 USD. Bei 10,86 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 821.958 Stück.

Bei 13,89 USD markierte der Titel am 14.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 21,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,86 USD ab. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 27,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 24.10.2023 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.188,55 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.128,48 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD ausweisen wird.

