Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 11,25 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 11,25 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,36 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,19 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 402.340 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 17,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 55,56 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,29 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,31 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.10.2024 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,23 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,48 Prozent auf 1,37 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Snap am 24.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.02.2026.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,463 USD je Snap-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie steigt zweistellig: Snapchat-Mutter grenzt Verluste weiter ein - Aktienrückkauf angekündigt