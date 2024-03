Snap Aktie News: Snap wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 10,88 USD abwärts.

Die Snap-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 10,88 USD. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 10,87 USD. Bei 11,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 596.212 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,43 Prozent. Bei 7,86 USD fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,76 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.02.2024 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,18 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.361,29 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.299,74 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,74 Prozent gesteigert.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,627 USD je Aktie aus.

