Snap im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

04.03.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 9,33 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:46 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 9,33 USD. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 9,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,57 USD. Zuletzt wechselten 855.667 Snap-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 17,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Gewinne von 85,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,29 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 11,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Snap gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snap-Aktie in Höhe von 0,034 USD im Jahr 2027 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap macht überraschend Gewinn: Snap-Aktie verliert dennoch Ausblick: Snap informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Erste Schätzungen: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

