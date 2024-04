So bewegt sich Snap

Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag im Plus

04.04.24 16:11 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,23 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 11,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snap-Aktie bei 11,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,22 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 200.966 Aktien. Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,38 Prozent. Am 05.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 42,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1.361,29 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.299,74 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,74 Prozent gesteigert. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Snap wird am 23.04.2024 gerechnet. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,614 USD je Aktie in den Snap-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Reddit-IPO: Das sind die größten Anteilseigner vor dem Reddit-Börsengang Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

