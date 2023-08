Snap Aktie News: Snap reagiert am Mittag positiv

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 9,96 EUR zu.

Um 11:18 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 9,96 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 9,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 4.900 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,83 EUR erreichte der Titel am 10.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 22,42 Prozent niedriger. Am 04.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Snap am 25.07.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.067,67 USD – eine Minderung von 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.110,91 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,833 USD je Snap-Aktie stehen.

