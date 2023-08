Snap Aktie News: Snap steigt am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 10,95 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Die Snap-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,06 USD an. Bei 10,92 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 375.197 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,89 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,86 Prozent. Bei 7,33 USD erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 25.07.2023. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,26 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.110,91 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,833 USD je Aktie aus.

