Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 10,81 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 1,5 Prozent auf 10,81 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,71 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,95 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 33.475 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,85 USD. Dieser Kurs wurde am 14.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 28,12 Prozent zulegen. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,19 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 25.07.2023. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,26 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.067,67 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.110,91 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,833 USD je Snap-Aktie belaufen.

