Snap Aktie News: Snap am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Snap. Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 9,68 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:53 Uhr bei der Snap-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 9,68 EUR. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 9,68 EUR. Mit einem Wert von 9,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.012 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,83 EUR an. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 24,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2023 auf bis zu 7,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 26,14 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,26 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1.067,67 USD, gegenüber 1.110,91 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,89 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Snap am 24.10.2023 präsentieren.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,381 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

