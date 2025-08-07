Snap Aktie News: Snap am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 7,12 USD ab.

Um 20:07 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 7,12 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 7,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.974.644 Snap-Aktien.

Am 11.01.2025 markierte das Papier bei 13,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 86,65 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 2,88 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,15 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

