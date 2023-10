Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Mittwochnachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 8,57 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 8,57 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 8,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,58 USD. Bisher wurden via New York 147.935 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 13,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 62,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 14,42 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Snap ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,26 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.067,67 USD im Vergleich zu 1.110,91 USD im Vorjahresquartal.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,842 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

