Snap Aktie News: Snap gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Snap gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 8,53 USD abwärts.

Die Snap-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 8,53 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 8,48 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 8,61 USD. Bisher wurden heute 44.582 Snap-Aktien gehandelt.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 13,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 62,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 7,33 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 14,07 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,26 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.067,67 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.110,91 USD umgesetzt worden waren.

Die Snap-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,842 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

