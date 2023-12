Snap Aktie News: Snap am Montagmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Snap. Im Tradegate-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,01 EUR. Die Snap-Aktie legte bis auf 13,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,16 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 19.877 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.12.2023 bei 13,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 81,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 1.188,55 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.128,48 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD einfahren.

