Snap Aktie News: Snap zieht am Mittag an

Das Papier von Snap konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 8,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Snap-Aktie bei 8,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.055 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. 77,83 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,65 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Am 20.10.2022 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.128,48 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.067,47 USD ausgewiesen worden waren.

Am 07.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2022 dürfte Snap einen Verlust von -0,808 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

