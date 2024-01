Snap Aktie News: Snap am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Snap zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 16,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Snap-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 16,20 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 16,28 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,77 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 21.439 Aktien.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,88 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 9,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snap am 24.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.188,55 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.128,48 USD umgesetzt.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,856 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet