Snap Aktie News: Snap tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 16,77 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 16,77 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 16,65 USD. Bei 17,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 918.210 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 6,26 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,86 USD. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Am 25.10.2023 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.188,55 USD in den Büchern – ein Minus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1.299,74 USD erwirtschaftet hatte.

Snap wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Am 11.02.2025 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,857 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

