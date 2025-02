Snap Aktie News: Snap verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich Snap

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,8 Prozent auf 11,05 USD.

Die Snap-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 11,05 USD. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,98 USD nach. Bei 11,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.411.516 Snap-Aktien.

Am 07.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 58,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (8,29 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Snap am 29.10.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,23 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,37 Mrd. USD – ein Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 24.04.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte Snap die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,289 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

