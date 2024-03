Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 10,89 USD ab.

Die Snap-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 10,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,78 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 341.346 Snap-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2023 auf bis zu 17,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 38,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Snap-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 06.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.361,29 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1.299,74 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,627 USD je Aktie aus.

