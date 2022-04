Snap Aktie News: Snap tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:22 Uhr die Snap-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 36,50 EUR. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 35,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,57 EUR. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.379 Stück gehandelt.

Bei 72,18 EUR erreichte der Titel am 28.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 104,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.02.2022 (22,25 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,00 USD an.

Am 26.04.2022 hat Snap die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 911,32 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 29,78 Prozent verringert.

Experten kalkulieren am 26.04.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von Snap.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Snap ein EPS in Höhe von 0,152 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Astrid Stawiarz/Getty Images